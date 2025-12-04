Госдума отказалась рассматривать закон о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отклонили законопроект о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе
Павел Бедняков/РИА Новости

Депутаты Госдумы отклонили проект закона о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе, сообщает «Коммерсантъ». Инициатива заксобрания Забайкальского края предполагала введение запрета на продажу алкогольной продукции в придорожных кафе.

«Предложение обосновывалось статистикой МВД РФ, согласно которой в период с 2022 по 2024 год в России произошло порядка 40 тыс. ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Количество погибших в них людей «более чем в два раза превышает» показатель в остальных ДТП со смертельным исходом», — сообщает «Ъ».

По словам депутата Госдумы от Забайкалья Юрия Григорьева, запрет на продажу алкоголя в придорожных кафе мог бы существенно снизить количество трагедий на дорогах и сохранить жизни.

До этого стало известно, что в России может появиться официальный перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав.

Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Документ предусматривает административную ответственность за управление автомобилем под воздействием лекарственных препаратов, влияющих на внимание и скорость реакции. Поправки предлагается внести в статьи 27.12.1 и 12.8 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

Леонов уточнил, что санкция будет применяться только при наличии клинических признаков опьянения, вызванных именно действием таких препаратов, но не связанных с алкоголем или наркотическими веществами.

Парламентарий также предложил обязать производителей маркировать подобные медикаменты предупреждением «противопоказано при вождении», чтобы водители заранее понимали возможные последствия приема.

Ранее автоюрист объяснил, к чему приведет разрешение отбирать авто у пьяных россиян.

