На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе почти на треть вырастут тарифы на эвакуацию задержанных авто

В Татарстане на 31,7% вырастут тарифы на эвакуацию задержанных авто
true
true
true
close
Anton Vakhrushev/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января в Татарстане могут вырасти тарифы на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на проект постановления госкомитета Республики по тарифам, проходящий антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, транспортировка легкового автомобиля подорожает на 31,7% и обойдется в 4 576 рублей.

Транспортировка мотоциклов и мопедов будет стоить 2 888 рублей, грузовиков (в зависимости от категории) — от 9 807 до 15 692 рублей. В текущем году тариф на перемещение был единым — 3 473,63 рубля.

Что касается хранения транспортных средств, в 2026 году для легковых авто и машин категорий D1, C1 стоимость составит 87 рублей в час (плюс 16,56 рубля к прошлому году) с первого по третий день включительно, с четвертого по 30-й день — 1 489 (плюс 289 рублей) рублей в сутки.

В ноябре депутаты партии «Новые люди» направили на отзыв в кабмин законопроект о предупреждении водителей об эвакуации автомобилей за 15 минут до ее начала.

Они также предложили включить эту норму в региональные порядки перемещения транспортных средств на спецстоянки. По мнению парламентариев, рассылка предупреждений водителям сделает эвакуацию более «справедливой».

Ранее Минтрансу предложили запретить эвакуацию автомобилей зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами