В российском регионе почти на треть вырастут тарифы на эвакуацию задержанных авто

С 1 января в Татарстане могут вырасти тарифы на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на проект постановления госкомитета Республики по тарифам, проходящий антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, транспортировка легкового автомобиля подорожает на 31,7% и обойдется в 4 576 рублей.

Транспортировка мотоциклов и мопедов будет стоить 2 888 рублей, грузовиков (в зависимости от категории) — от 9 807 до 15 692 рублей. В текущем году тариф на перемещение был единым — 3 473,63 рубля.

Что касается хранения транспортных средств, в 2026 году для легковых авто и машин категорий D1, C1 стоимость составит 87 рублей в час (плюс 16,56 рубля к прошлому году) с первого по третий день включительно, с четвертого по 30-й день — 1 489 (плюс 289 рублей) рублей в сутки.

В ноябре депутаты партии «Новые люди» направили на отзыв в кабмин законопроект о предупреждении водителей об эвакуации автомобилей за 15 минут до ее начала.

Они также предложили включить эту норму в региональные порядки перемещения транспортных средств на спецстоянки. По мнению парламентариев, рассылка предупреждений водителям сделает эвакуацию более «справедливой».

Ранее Минтрансу предложили запретить эвакуацию автомобилей зимой.