В Белоруссии представили новый автобренд Zubr

В Белоруссии появился новый автомобильный бренд Zubr
ZUBR

На авторынке Белоруссии появится новая местная марка под названием Zubr, сообщает сайт av.by.

В линейке нового бренда будет представлено пять моделей: Legenda, Volat, Talisman, Zorka и Relikt. Их цена составит от 59 900 до 79 900 белорусских рублей.

По словам представителей бренда, новые модели являются перелицованными моделями SX3, T5, T5L, Т5 EVO и Hedmos от китайской марки Forthing.

До этого сообщалось, что на заводе «АГР Холдинг» в Калуге запущено производство полного цикла автомобилей нового бренда TENET с цехами сварки, окраски и сборки.

«Реализация этого проекта стала возможна благодаря масштабной модернизации, внедрению современных технологий и стратегическому партнёрству между «АГР Холдинг» и компанией Defetoo, соглашение с которой было официально подписано в феврале 2025 года», — сообщает пресс-служба предприятия.

Для запуска производства полного цикла были модернизированы производственные линии и внедрены новые IT-системы управления производством, обеспечивающие точное управление всеми технологическими потоками.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.

