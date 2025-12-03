В Москве мужчина купил парковочное место и не может выйти из авто из-за узкого пространства

Москвич купил парковочное место и не может выйти из авто из-за узкого пространства

Москвич купил место в паркинге своего ЖК за 4 млн рублей и теперь не может выйти из своего авто из-за слишком узкого пространства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На странное решение застройщика пожаловался житель ЖК <...> на северо-востоке Москвы. Недавно мужчина приобрел парковочное место вместе с квартирой. Но выйти из своего авто не поцарапав двери он не может - парковка со всех сторон огорожена стенами. Водителю, чтобы выйти из авто остаются только 17 сантиметров между дверью и стеной», — сообщает канал.

Зачем застройщик решил огородить парковку мужчина не знает. В качестве альтернативы москвичу предлагают другое парковочное место, но за это придется доплатить еще 4 млн рублей.

До этого Telegram-канал «Москва с огоньком» сообщил, что в столице обнаружили парковочные места по цене квартиры.

«Так, например, на Патриках есть места по 17 млн, а в «Москва-Сити» — по 15 млн. Но первое место занимает паркоместо в одном из элитных районов столицы за 37 млн», — говорится в публикации.

Самые дорогие паркоместа — на Остоженке. Также за 37 млн рублей можно приобрести паркоместо для двух автомобилей в ЖК «Коперник».

