На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина купил парковочное место и не может выйти из авто из-за узкого пространства

Москвич купил парковочное место и не может выйти из авто из-за узкого пространства
true
true
true

Москвич купил место в паркинге своего ЖК за 4 млн рублей и теперь не может выйти из своего авто из-за слишком узкого пространства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На странное решение застройщика пожаловался житель ЖК <...> на северо-востоке Москвы. Недавно мужчина приобрел парковочное место вместе с квартирой. Но выйти из своего авто не поцарапав двери он не может - парковка со всех сторон огорожена стенами. Водителю, чтобы выйти из авто остаются только 17 сантиметров между дверью и стеной», — сообщает канал.

Зачем застройщик решил огородить парковку мужчина не знает. В качестве альтернативы москвичу предлагают другое парковочное место, но за это придется доплатить еще 4 млн рублей.

До этого Telegram-канал «Москва с огоньком» сообщил, что в столице обнаружили парковочные места по цене квартиры.

«Так, например, на Патриках есть места по 17 млн, а в «Москва-Сити» — по 15 млн. Но первое место занимает паркоместо в одном из элитных районов столицы за 37 млн», — говорится в публикации.

Самые дорогие паркоместа — на Остоженке. Также за 37 млн рублей можно приобрести паркоместо для двух автомобилей в ЖК «Коперник».

Ранее в Крыму допустили аренду парковок вдоль дорог частными фирмами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами