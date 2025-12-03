В России переписали прайс-листы на кроссоверы Belgee X70 и X50

Компания Belgee пересмотрела прайс-листы двух своих кроссоверов в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«Обновленный кроссовер Belgee X70 подорожал на 30 000 рублей в четырех из пяти предлагаемых комплектаций. <...> Что касается компактного кроссовера Belgee X50, то он стал менее доступным за счет уменьшения размера специальной выгоды на 20 000 рублей», — сообщает портал.

Цены на Belgee X70 с учетом специальной выгоды начинаются от 2, 50 млн рублей. Belgee X50 стоит от 2,27 млн рублей.

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее были названы 10 самых популярных марок авто в России.