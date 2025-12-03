В России рекордно снизились продажи легковых автомобилей

В России за 11 месяцев 2025 года было продано 1,19 млн новых легковых автомобилей, что на 18% меньше, чем в январе – ноябре 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в ноябре 2025 года в России было реализовано почти 128 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом российский авторынок продемонстрировал положительную динамику впервые с февраля, т.е. за последние 10 месяцев.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.