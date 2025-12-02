На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям объяснили, как безопасно использовать автозапуск зимой

Эксперт Баканов: использовать автозапуск стоит в проветриваемом месте
Владимир Федоренко/РИА Новости

Использовать автозапуск двигателя стоит только в хорошо проветриваемых местах, поскольку в закрытом гараже быстро накапливаются выхлопные газы. Об этом в беседе с РИАМО предупредил автоэксперт Петр Баканов. Кроме того, по его словам, рядом не должно быть горюче-смазочных материалов.

Специалист также посоветовал изучить характеристики своего автомобиля, поскольку системы автозапуска работают по разным алгоритмам и могут отказываться запускать двигатель при определенных обстоятельствах.

«Если температура антифриза упала до минус двадцати, система может просто выдать ошибку», — привел пример Баканов.

Кроме того, некоторые системы автозапуска нельзя использовать чаще двух раз в час. Электроника попросту будет блокировать дальнейшие попытки из экологических соображений, добавил он.

Шинный эксперт журнала «Авторевю» Олег Растегаев до этого предупреждал, что неправильная установка зимних шин с направленным рисунком может привести к аквапланированию, развороту и заносу на снежной «каше».

Ранее автоэксперт объяснил, что проверить в подержанной машине перед покупкой.

