Автоэксперт предупредил о штрафах за летнюю резину зимой

Автоэксперт Хаминский: россиянам грозит штраф за летнюю резину зимой
С 1 декабря и до конца февраля россиянам будет запрещено передвигаться на автомобилях с летней резиной. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Он подчеркнул, что в противном случае водителей могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России.

«То есть за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена», — сказал Хаминский.

По его словам, за нарушение этого требования россиянам грозит штраф в размере 500 рублей. Автоэксперт отметил, что это достаточно мягкая санкция, однако, ради собственной безопасности стоит выполнять требования.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов на фоне первого снега в Москве и Петербурге напомнил российским водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. В беседе с «Газетой.Ru» депутат призвал россиян не садиться за руль, пока не «переобули» автомобиль.

Ранее автолюбителям рассказали, сколько служит зимняя резина.

