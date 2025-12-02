На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали блокировку автомобилей Porsche

РИА Новости: «Порше Руссланд» зафиксировало блокировку автомобилей Porsche
true
true
true
close
Porsche

Официальный представитель ООО «Порше Руссланд» подтвердил блокировку автомобилей Porsche. Об этом сообщает РИА Новости.

«Порше Руссланд» сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что специалисты компании отрабатывают сообщения и собирают технические данные по случаям отказа запуска. По оценке специалистов компании «Рольф», проблема может быть связана с блокировкой штатной сигнализации через спутниковые системы, это мешает корректному запуску двигателя.

В августе заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что в России наблюдается рост числа мошеннических схем, направленных на автомобилистов, в которых традиционные уловки сочетаются с современными цифровыми технологиями.

По его словам, участились случаи кражи персональных данных через «ложные сервисы». Автовладельцам могут поступать SMS-сообщения или электронные письма о якобы заблокированном ЭПТС или просроченном техосмотре. Эти сообщения содержат номера телефонов, по которым мошенники под видом представителей госорганов пытаются выманить конфиденциальную информацию. Опасность представляют и вредоносные приложения, замаскированные под сервисы для диагностики авто или оплаты штрафов, которые способны похищать пароли от банковских аккаунтов.

Ранее в России призвали к отзывной кампании Lada Vesta.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами