В России зафиксировали блокировку автомобилей Porsche

Официальный представитель ООО «Порше Руссланд» подтвердил блокировку автомобилей Porsche. Об этом сообщает РИА Новости.

«Порше Руссланд» сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что специалисты компании отрабатывают сообщения и собирают технические данные по случаям отказа запуска. По оценке специалистов компании «Рольф», проблема может быть связана с блокировкой штатной сигнализации через спутниковые системы, это мешает корректному запуску двигателя.

В августе заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что в России наблюдается рост числа мошеннических схем, направленных на автомобилистов, в которых традиционные уловки сочетаются с современными цифровыми технологиями.

По его словам, участились случаи кражи персональных данных через «ложные сервисы». Автовладельцам могут поступать SMS-сообщения или электронные письма о якобы заблокированном ЭПТС или просроченном техосмотре. Эти сообщения содержат номера телефонов, по которым мошенники под видом представителей госорганов пытаются выманить конфиденциальную информацию. Опасность представляют и вредоносные приложения, замаскированные под сервисы для диагностики авто или оплаты штрафов, которые способны похищать пароли от банковских аккаунтов.

