В России появится новый кроссовер Jaecoo

Jaecoo представит в России новый кроссовер J6
Автобренд Jaecoo планирует расширить модельную линейку и представить на российском рынке кроссовер J6. Об этом сообщает пресс-служба марки.

«Автомобиль будет базироваться на ранее анонсированной глобальной модели Jaecoo J5. Обновление названия модели позволит упорядочить линейку автомобилей Jaecoo для современных исследователей, выстроив понятную иерархию модельного ряда: J6 займет свою нишу в модельном ряду, J7 продолжит представлять бренд в среднеразмерном сегменте, а J8 сохранит позицию флагмана», — сообщает пресс-служба.

Длина Jaecoo J5 — 4380 мм, колесная база — 2610 мм. Для модели предусмотрено пять цветов — черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

Jaecoo J5 оснащен медиасистемой с 13-дюймовым экраном. Предусмотрено две силовые установки: турбомотор 1.5 в паре с вариатором полагается переднеприводной версии, J5 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.

Особенность модели — мультимедийная система с караоке. В режиме караоке пользователю штатной медиасистемы нужно подсоединить свой смартфон через Bluetooth, включить песню, после чего мультимедийный комплекс автоматически удалит исходный вокал исполнителя. Караоке-система Jaecoo J5 оборудована профессиональным микрофоном со встроенной системой шумоподавления. Такой микрофон является платной опцией.

Ранее в Китае начались продажи обновленного внедорожника Tank 400.

