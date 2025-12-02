На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин получил компенсацию за неисправный подержанный автомобиль

Baza: москвич смог получить 3,7 миллиона рублей за бракованный подержанный Chery
Chery

Житель Москвы смог взыскать с дилера 3,7 млн рублей за бракованный подержанный автомобиль Chery Tiggo 8 Pro. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что москвич приобрел автомобиль с пробегом 13 тысяч км, но вскоре обнаружил течь моторного масла, что в будущем могло грозить серьезными неисправностям двигателя. Мужчина четыре раза посещал фирменный сервис Chery, но там не смогли помочь с устранением проблемы.

В результате автовладелец воспользовался помощью юристов, которые направили досудебные претензии автодилеру. Независимая экспертиза показала заводской дефект — разошедшийся при отливке детали шов.

«Дилер согласился вернуть стоимость авто — 2,9 млн рублей. Но юристы потребовали возместить ущерб с учетом стоимости автомобиля на текущий период, с учетом подорожания она составила уже 3,7 млн», — говорится в сообщении.

Накануне «Известия» писали, что россияне все чаще жалуются на нарушения сроков ремонта автомобилей по страховке.

За девять месяцев 2025 года в службу финансового уполномоченного поступило около 101 тыс. жалоб на страховые компании — это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и является максимумом почти за три года. Основная часть претензий связана с ОСАГО.

Ранее стало известно о рекордном подорожании ремонта автомобилей в России.

