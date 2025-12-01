На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские водители стали чаще жаловаться на нарушения сроков ремонта машин

«Известия»: россияне чаще жалуются на нарушение сроков ремонта авто по страховке
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Россияне все чаще жалуются на нарушения сроков ремонта автомобилей по страховке. Об этом сообщили «Известия».

За девять месяцев 2025 года в службу финансового уполномоченного поступило около 101 тыс. жалоб на страховые компании — это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и является максимумом почти за три года.

Основная часть претензий связана с ОСАГО. После относительно спокойного периода в 2022–2024 годах поток жалоб вновь резко увеличился. В службе отметили, что ситуация осложнилась проблемами с поставками автозапчастей: доставка занимает больше времени, а цены остаются высокими. В таких условиях страховщики заранее понимают, что не смогут уложиться в 30-дневный срок ремонта и чаще выбирают денежные выплаты, которые учитывают износ автомобиля и снижают компенсацию почти вдвое.

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова пояснила, что именно массовость ОСАГО делает проблему особенно заметной. На рынке уже накопилась обширная судебная практика, и владельцы автомобилей все чаще добиваются возмещения убытков за нарушение сроков ремонта.

Кроме того, трудности возникают и на самих сервисах: некоторые СТО, работающие по договорам со страховыми компаниями, отказываются принимать автомобили из-за нехватки деталей или невозможности завершить ремонт вовремя.

Крупные игроки рынка подтвердили рост проблем и связали их с санкционной политикой Запада. В Российском союзе автостраховщиков отметили, что около 95% автовладельцев получают выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение.

Ранее стало известно о рекордном подорожании ремонта автомобилей в России.

