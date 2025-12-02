В центре Москвы ограничили движение автомобилей

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто в Китайгородском проезде, на Каменном мосту, Москворецкой набережной», — сообщает канал.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, планировать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда перекрытых улиц.

О причинах перекрытия движения в столице не сообщается.

