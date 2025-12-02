В Зеленограде задержали таможенников по делу об утильсборе

Федеральная таможенная служба России (ФТС РФ) пресекла преступную деятельность сотрудников Зеленоградского таможенного поста Центральной акцизной таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

«Должностные лица Зеленоградского таможенного поста Центральной акцизной таможни совершали незаконные действия в интересах юридических и физических лиц, связанные с закрытием таможенного транзита и списанием утилизационного сбора», — сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Отмечается, что изъяты добытые незаконным путем денежные средства на общую сумму более 7 млн рублей. Проводится проверка. Обстоятельства дела не разглашаются.

До этого ФТС России раскрыла «серую» схему ввоза мототехники и усилила борьбу с неправомерным импортом. Об этом рассказали на сайте ведомства.

Речь идет про схему, когда мототехника поставляется по заказам от организованной группы лиц в мессенджерах. В сообщении отмечается, что такая мототехника ввозится через границу ЕАЭС без таможенного оформления, уплаты платежей и получения ЭПТС. Для уклонения от налогов используются банковские карты физлиц и криптовалюта.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает факт, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей», — отметили в ФТС.

По данным ведомства, с января по август 2025 года незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС признано 4 тыс. единиц мототехники.

Ранее в России раскрыли схему незаконной растаможки лизинговых Zeekr и Lixiang.