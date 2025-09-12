В ФТС предупредили о схеме ввоза опасной для жизни мототехники

Федеральная таможенная служба (ФТС) России раскрыла «серую» схему ввоза мототехники и усилила борьбу с неправомерным импортом. Об этом рассказали на сайте ведомства.

Речь идет про схему, когда мототехника поставляется по заказам от организованной группы лиц в мессенджерах. В сообщении отмечается, что такая мототехника ввозится через границу ЕАЭС без таможенного оформления, уплаты платежей и получения ЭПТС. Для уклонения от налогов используются банковские карты физлиц и криптовалюта.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает факт, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей», — отметили в ФТС.

По данным ведомства, с января по август 2025 года незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС признано 4 тыс. единиц мототехники.

До этого несколько тысяч автомобилей китайских марок Zeekr и Lixiang были ввезены в Россию по мошеннической схеме с многочисленными нарушениями. Так, по словам вице-президента НАС Антона Шапарина, юридические лица в РФ не могут официально приобретать автомобили этих брендов, поскольку этих марок нет в списке товаров Минпромторга, которые разрешено ввозить в рамках постановления правительства о параллельном импорте товаров.

Сейчас эти машины активно реализуют через лизинг, но позднее их могут конфисковать у клиентов. В деталях многоуровневой схемы для лизингового бизнеса разобралась «Газета.Ru».

