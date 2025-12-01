На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске уволят почти 100 водителей троллейбусов

В Новосибирске уволят 91 водителя троллейбусов из-за регионального закона
true
true
true
close
Depositphotos

Новосибирская компания «Горэлектротранспорт» планирует в декабре уволить 91 водителя в связи с запретом на работу для лиц без российского гражданства. Об этом сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов. По его словам, которые цитирует Сиб.фм, последствия нововведения будут наиболее ощутимыми для Дзержинского района.

«По Дзержинскому району это ударит очень сильно, потому что троллейбус — популярный вид транспорта. Оцениваю ситуацию негативно, потому что на уровне регионального министерства не просчитали всевозможные риски», — сказал парламентарий.

Он добавил, что на данный момент городские власти пытаются набрать персонал из числа водителей, которые уже работали на этих маршрутах, но сейчас на пенсии, а также приглашают специалистов из других регионов, чтобы избежать ухудшения работы транспорта и качества перевозок.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, ограничивающие привлечение иностранных граждан к работе в качестве курьеров и таксистов на основании патентов.

Ранее в Госдуме предложили урегулировать деятельность частных таксистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами