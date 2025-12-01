В Новосибирске уволят почти 100 водителей троллейбусов

Новосибирская компания «Горэлектротранспорт» планирует в декабре уволить 91 водителя в связи с запретом на работу для лиц без российского гражданства. Об этом сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов. По его словам, которые цитирует Сиб.фм, последствия нововведения будут наиболее ощутимыми для Дзержинского района.

«По Дзержинскому району это ударит очень сильно, потому что троллейбус — популярный вид транспорта. Оцениваю ситуацию негативно, потому что на уровне регионального министерства не просчитали всевозможные риски», — сказал парламентарий.

Он добавил, что на данный момент городские власти пытаются набрать персонал из числа водителей, которые уже работали на этих маршрутах, но сейчас на пенсии, а также приглашают специалистов из других регионов, чтобы избежать ухудшения работы транспорта и качества перевозок.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, ограничивающие привлечение иностранных граждан к работе в качестве курьеров и таксистов на основании патентов.

Ранее в Госдуме предложили урегулировать деятельность частных таксистов.