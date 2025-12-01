На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Шампанское перед уроком»: автоинструктора поймали пьяным во время занятий в Красноярске

В Красноярске ГИБДД задержала автоинструктора, который учил вождению пьяным
true
true
true
close
ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске ГИБДД привлекла к ответственности инструктора автошколы, который проводил занятия по вождению в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«На месте происшествия инструктор признался, что перед занятием употреблял шампанское. Его слова о том, что «…вся жизнь рухнула, я больше ничего делать не умею, кроме как машину водить», звучат как признание отчаяния, но никак не оправдывают его действий», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ДПС остановили учебный автомобиль на улице Тургенева. Освидетельствование на состояние опьянения выявило 0,325 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В этот момент инструктор проводил практическое занятие с курсантом. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее болт от грузовика пробил бензобак такси в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами