«Шампанское перед уроком»: автоинструктора поймали пьяным во время занятий в Красноярске

В Красноярске ГИБДД привлекла к ответственности инструктора автошколы, который проводил занятия по вождению в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«На месте происшествия инструктор признался, что перед занятием употреблял шампанское. Его слова о том, что «…вся жизнь рухнула, я больше ничего делать не умею, кроме как машину водить», звучат как признание отчаяния, но никак не оправдывают его действий», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ДПС остановили учебный автомобиль на улице Тургенева. Освидетельствование на состояние опьянения выявило 0,325 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В этот момент инструктор проводил практическое занятие с курсантом. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

