Видео: болт от грузовика пробил бензобак такси в Москве, топливо вытекло

В Москве болт от грузовика пробил бензобак такси, последствия попали на видео
true
true
true

В Москве болт, оторвавшийся от грузовика пробил топливный бак такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Сегодня утром на Каширском шоссе едва не загорелся автомобиль такси вместе с пассажиром. Болт от проезжающего мимо грузовика отлетел на полном ходу и пробил бензобак легковушки», — отмечается в публикации.

Водитель такси обратился в МЧС, на место происшествия прибыли пожарные, возгорания удалось избежать. В результате происшествия никто не пострадал.

На кадрах виден стоящий в правом ряду кроссовер Haval в раскраске такси с включенной аварийной сигнализацией и поднятым капотом. Из-под днища автомобиля обильно вытекает бензин, образуя обширную лужу на проезжей части. Рядом находятся пожарные, которые готовятся смыть топливо с асфальта.

Ранее в Приморье мужчина на АЗС ударил мотоциклиста топором по голове.

