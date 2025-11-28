В России рекордно подешевели китайские автомобили с пробегом

В России за год сильно снизились цены на китайские автомобили с пробегом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Авто.ру».

«Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля до семи лет планомерно снижается весь год, с 2,11 млн рублей в январе до 1,89 млн рублей в ноябре», — сообщает газета.

Таким образом, средняя стоимость подержанного китайского автомобиля снизилась на 10%.

Больше половины всех объявлений подержанных автомобилей китайских марок приходится на Chery, Geely и Haval. В список самых распространенных моделей за 11 месяцев вошли Chery Tiggo 7 Pro (средняя цена 1,71 млн рублей), Geely Coolray (1,77 млн рублей) и Haval Jolion (1,71 млн рублей).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

