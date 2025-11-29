На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно выросли продажи подержанных мотоциклов

Автостат: продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 11%
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

В России в октябре 2025 года было куплено 8,4 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной маркой на вторичном рынке мототехники в октябре 2025 года осталась японская Honda, доля которой составила 16% от общего количества, что эквивалентно 1 363 экземплярам. На втором месте находится японская Yamaha (909 шт.), за которой располагаются немецкая BMW и японская Suzuki (по 567 ед.). В пятерку лидеров вошел и отечественный бренд «ИЖ» (566 ед.).

До этого концерн «Калашников» разработал новые электрические мотоциклы марки «Иж», ориентированные на коллекционеров и фанатов мототехники.

«Новинками двух- и трехколесной техники стали электрическая версия мотоцикла с коляской «Иж Ю2 Электро», обновленный электрический мотоцикл класса эндуро с вариаторной коробкой передач «Иж Эндуро 4» и электрический четырехместный прогулочный автомобиль «Иж Кэб», — отмечается в сообщении концерна.

Мотоцикл с коляской и одиночный эндуро снабжены электродвигателями мощностью 4 кВт. «Иж Ю2 Электро» развивает максимальную скорость в 90 км/ч и обладает запасом хода в 60 км. Его масса — 350 кг. Среди доступных для мотоцикла опций — светодиодные фары и фонари, полный привод и дополнительный аккумулятор для установки в коляску.

Ранее концептуальный «Иж Комби» с форума «Армия» выставили на продажу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами