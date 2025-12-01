В Минпромторге рассказали, кого не затронет новый утильсбор

Новая схема расчета утилизационного сбора не коснется почти 80% российских потребителей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что утилизационный сбор не распространяется на физических лиц, которые ввозят автомобили до 160 лошадиных сил. Сегодня это почти 80% российского автопарка.

«Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями», — добавил Алиханов.

Постановление правительства с новыми правилами взыскания утильсбора с импортных автомобилей изначально должно было вступить в силу в ноябре этого года, но из-за того, что многие россияне не успевали растаможить автомобили до введения заградительных тарифов, Минпромторг перенес это событие на месяц — до 1 декабря 2025 года. Документ предусматривает, что физлица, импортирующие иномарки с моторами мощнее 160 лошадиных сил, должны уплачивать, так называемый «коммерческий» утилизационный сбор — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее праворульные автомобили запретили ввозить в Россию.