На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге рассказали, кого не затронет новый утильсбор

Алиханов: новый утильсбор не затронет порядка 80% российских покупателей
true
true
true
close
Татьяна Меель/РИА «Новости»

Новая схема расчета утилизационного сбора не коснется почти 80% российских потребителей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что утилизационный сбор не распространяется на физических лиц, которые ввозят автомобили до 160 лошадиных сил. Сегодня это почти 80% российского автопарка.

«Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями», — добавил Алиханов.

Постановление правительства с новыми правилами взыскания утильсбора с импортных автомобилей изначально должно было вступить в силу в ноябре этого года, но из-за того, что многие россияне не успевали растаможить автомобили до введения заградительных тарифов, Минпромторг перенес это событие на месяц — до 1 декабря 2025 года. Документ предусматривает, что физлица, импортирующие иномарки с моторами мощнее 160 лошадиных сил, должны уплачивать, так называемый «коммерческий» утилизационный сбор — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее праворульные автомобили запретили ввозить в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами