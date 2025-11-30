Драконовский утиль и штрафы за права: что ждет российских водителей c 1 декабря

С 1 декабря в России резко вырастает тариф утильсбора при растаможке иномарок с двигателями мощнее 160 сил. За летнюю резину водителей оштрафуют, а компенсация по ОСАГО вырастет. Об этих и других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Утильсбор

Постановление правительства с новыми правилами взыскания утильсбора с импортных автомобилей изначально должно было вступить в силу в ноябре этого года, но из-за того, что многие россияне не успевали растаможить автомобили до введения заградительных тарифов, Минпромторг перенес это событие на месяц — до 1 декабря 2025 года. Документ предусматривает, что физлица, импортирующие иномарки с моторами мощнее 160 сил, должны уплачивать, так называемый «коммерческий» утилизационный сбор — от несколько сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

close Михаил Голенков/РИА Новости

Как ранее говорил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров, привязка размера утильсбора к мощности автомобиля направлена не на закрытие российского авторынка, а на стимулирование локализации производства в России.

Цель — сделать в стране условия, при которых выпуск машин на территории РФ будет более выгодным, чем их импорт.

По словам вице-премьера, «лазейка» с льготным ввозом «санкционных» иномарок снижает привлекательность российского рынка для автопроизводителей.

Мантуров также пообещал, что резкого роста цен на иномарки не будет, он сослался на то, что предыдущие повышения ставок «утиля» не привели к тяжелым последствиям. В то же время в «Национальном автомобильном союзе» (НАС) предупреждают о серьезных бюджетных потерях. По оценкам правозащитников, из-за нового порядка расчета утильсбора федеральный бюджет может недополучать около 300 млрд рублей ежегодно.

«Даже если взять усредненный таможенный платеж (за одну иномарку. — «Газета.Ru») в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 млрд рублей в год.

В реальности цифра будет намного значительнее:

заметную долю ввозимых автомобилей составляет премиальный транспорт, где таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый куб. см рабочего объема двигателя. Можно прогнозировать, что потери составят более 300 млрд рублей ежегодно», — говорится в обращении НАС в правительство.

close Виталий Аньков/РИА «Новости»

Эксперты полагают, что граждане просто откажутся от канала частного импорта, что приведет к резкому сокращению не только сборов за утилизацию, но и таможенных платежей. По их мнению, негативное влияние на экономику при подготовке проекта могло быть не до конца просчитано.

Шипы в законе

С 1 декабря эксплуатация автомобилей на летней резине вновь становится сезонным нарушением ПДД. Требование о смене шин закреплено в техрегламенте Таможенного союза, а также в КоАП.

Правило касается транспортных средств категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (легкие коммерческие автомобили до 3,5 тонн).

В период с декабря по февраль включительно на всех колесах должны быть установлены зимние шины. Инспекторы ДПС будут проверять соответствие визуально — по маркировке (например, пиктограмме «снежинка» или буквам «M+S»).

close Кирилл Брага/РИА Новости

Штраф за езду на несезонной резине остается прежним и составляет 500 рублей. Помимо сезонности, водителям важно помнить и об общем состоянии шин: не рекомендуется эксплуатация покрышек с порезами, расслоениями, износом протектора ниже установленного норматива, а также установка разных покрышек.

Пора заменить права

Во время пандемии государство автоматически продлило действие водительских удостоверений, срок которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Фактически к их сроку действия было добавлено три года.

close Максим Блинов/РИА Новости

Все такие права должны быть заменены до окончания декабря 2025 года. Если этого не сделать, управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к вождению без водительского удостоверения. За это водителя ждет штраф — от 5 до 15 тысяч рублей, а машину могут отправить на штрафстоянку.

Дедлайн по транспортному налогу

1 декабря — последний день для уплаты транспортного налога за 2024 год для физических лиц. В случае неуплаты транспортного налога со 2 декабря 2025 года за каждый день просрочки Федеральная налоговая служба (ФНС) начислит пени. С ноября налоговая получила право списывать долги в бесспорном порядке прямо со счетов должников.

close ФНС, Федеральная налоговая служба Depositphotos

Если водитель до сих пор не получил налоговое уведомление за 2024 год, то нужно самостоятельно получить дубликат извещения. Для этого нужно обратиться в любую налоговую инспекцию или подать заявление через онлайн-сервисы ФНС России или «личный кабинет налогоплательщика». Также можно проверить свой аккаунт на портале «Госуслуг» — 81% уведомлений формируется именно в электронном виде, и уведомление может уже находиться там.

Новые справочники по ОСАГО

19 декабря вступит в действие очередное квартальное обновление справочников среднерыночной стоимости запчастей и нормо-часов работ в рамках компенсаций по ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил об увеличение цен запчастей в справочниках на 1% по сравнению с предыдущей версией справочников. При этом в РСА уверяют, что за прошедший год произошло снижение цен на запчасти для китайских автомобилей, тогда как в ряде регионов выросла стоимость нормо-часа работ.