На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько праворульных машин ввезли в страну россияне

«Автостат»: в Россию в 2025 году ввезли 186 тыс. праворульных машин
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

С января по октябрь 2025 года включительно жители России ввезли в страну 185,6 тыс. праворульных автомобилей — на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Практически весь объем ввезенных праворульных автомобилей старше 3 лет (98,5%). Лишь 2,6 тысяч штук (1,5%) ввезены в возрасте до 3 лет, соответственно растаможены как новые автомобили», — написал Целиков.

Наибольшее количество среди импортированных в страну праворульных машин пришлось на Toyota и Honda — 64 тыс. машин и 53,2 тыс. машин соответственно. На эти бренды пришлось две трети от общего объема импорта таких автомобилей. В число лидеров в этом сегменте вошли также марки Nissan, Suzuki и Subaru.

Ранее автомобили Exeed в России начали глохнуть на ходу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами