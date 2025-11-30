На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Разборка со стрельбой»: в Бурятии неизвестные обстреляли авто и попали на видео

В Бурятии неизвестные открыли стрельбу по машине и попали на видео
В Улан-Удэ на Приречной улице произошло вооруженное нападение на прохожего со стрельбой по автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«По улице идет прохожий, и тут его с ног сбивает мужчина. Подъезжает авто — на него с пистолетами бегут еще двое. Они стреляют вслед авто, а затем и вовсе бегут за ним», — отмечается в публикации.

После обстрела автомобиля нападавшие вернулись к своему сообщнику, который схватил прохожего и прижал его к земле. Мужчины долго беседовали, а затем увели пострадавшего в неизвестном направлении. О причинах нападения и его последствиях не сообщается.

До этого в Красноярске кусок чугунного люка пробил лобовое стекло автомобиля и оказался на пассажирском сиденье. В этот момент в машине находилась женщина с двумя детьми.

Ранее в Барнауле таксист выгнал беременную женщину на мороз из-за просьбы.

