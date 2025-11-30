Автомобили Exeed в России начали глохнуть на ходу

Baza: автомобили Exeed в России глохнут на ходу из-за брака

Владельцы автомобилей Exeed в России столкнулись с проблемой выключения двигателя во время поездки, сообщает Telegram-канал Baza.

«Новые китайские Exeed глохнут на ходу из-за заводского брака. Некоторые машины самостоятельно тормозят на больших скоростях, подвергая опасности водителей», — отмечается в публикации.

Автомобили выключают двигатель из-за сбоя системы «старт-стоп», позволяющей экономить топлива. После остановки двигателя на панели приборов отображаются ошибки, уточняет Baza со ссылкой на автовладельцев. Также проблема обнаружена при переключении трансмиссии на заднюю передачу.

Проблема затронула кроссоверы Exeed VX 2023 и 2024 года выпуска, а также TXL 2024 и 2025 года, утверждает Baza.

Telegram-канал Readovka уточняет, что одна из владельцев Exeed столкнулась с проблемой несколько раз, а на панели приборов при этом высвечиваются ошибки в работе электронного стояночного тормоза, системы контроля слепых зон, помощи при спуске и других.

