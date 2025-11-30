На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, почему у нас не появятся дороги без ограничения скорости

Автоэксперт Осипов: в РФ не будет безлимитных дорог из-за подготовки водителей
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России не появится дорог без скоростных ограничений из-за слабой подготовки водителей в автошколах. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на автоэксперта Андрея Осипова.

«В немецких автошколах учат ездить по автобану на 140 км/ч, а у нас многие не справляются даже на обычных трассах», — сказал Осипов.

По его словам, российские автошколы дают кандидатам в водители только базовые навыки и не готовят курсантов к вождению в реальных дорожных условиях. Идею создания безлимитных трасс сводят на нет неумение водителей оценивать скорость и дистанцию, а также общая культура вождения, добавил эксперт.

До этого замглавы Минтранса Константин Пашков заявил, что в России могут появиться автодороги без ограничений скорости. В Госдуме рассказали «Газете.Ru», на каких трассах в России скоростной лимит следовало бы отменить.

Ранее канализационный люк влетел в салон машины через стекло в Красноярске.

