Видео: казахстанцы превратили лимузин Hummer в грузовик с кузовом от «Газели»

В Казахстане сняли на видео лимузин Hummer с кузовом от Газели
В Казахстане местные жители превратили лимузин Hummer H2 в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще».

«В Казахстане сняли на видео самодельный грузовик, сделанный путем переоборудования и переваривания лимузина Hummer H2. Бортовая грузовая платформа у машины — от «Газели», — отмечается в публикации.

Доработанный автомобиль с казахстанскими номерами был припаркован на улице города Жезказгана. На кадрах видно, что в задней части автомобиль получил самодельную раму из толстого металла. Грузовой кузов — заводского изготовления, от грузовика ГАЗ.

Задняя часть пассажирского салона удалена: от Hummer осталась передняя часть салона с водительским и пассажирским местами, а также еще одна секция c окнами, одно из которых заделано металлическим листом.

Ранее автомобиль проскользил на крыше при ДТП во Владивостоке.

