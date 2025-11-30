На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль вылетел в пешеходную зону перед людьми в Новосибирске и попал на видео

В Новосибирске автомобиль после столкновения вылетел в пешеходную зону и едва не сбил людей. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Момент ДТП на перекрёстке улиц Большой и Романтиков записала уличная камера видеонаблюдения на одном из прилежащих домов», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль Nissan Qashqai пересекал перекресток, когда в него врезался ехавший в перпендикулярном направлении Suzuki Grand Vitara. От удара Nissan развернуло вокруг своей оси, а Suzuki вылетел с проезжей части в пешеходную зону и едва не сбил двух людей, которые стояли перед пешеходным переходом.

До этого в Тульской области двое водителей смогли избежать лобового столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу.

Ранее во Владивостоке автомобиль несколько метров проскользил на крыше после ДТП.

