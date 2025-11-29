В Китае отзовут для ремонта 89 тыс. гибридов BYD

Китайский концерн BYD отзовет с местного рынка 89 тыс. гибридных моделей Qin Plus DM-i, произведенных с начала 2021 по осень 2023 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что часть автомобилей могла получить батарейные модули с нарушенной сборкой. Это приводит к ограничению выходной мощности, а в экстремальных режимах машина может вовсе отключить движение в чистом электрическом режиме, что создает риски для безопасности.

Авторизованные дилеры уведомят владельцев отозванных автомобилей Qin Plus DM-i о необходимости обновить программное обеспечение. Все работы будут выполнены бесплатно.

Длина Qin Plus DM-i составляет 4780 мм. В гибридном варианте он снабжен бензиновым мотором 1.5 л. мощностью 99 л.с. и электромотором на 161 л.с. На электротяге он способен преодолеть до 90 км.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.