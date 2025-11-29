В России спрогнозировали серьезное подорожание автомобилей в 2026 году

Автостат: в 2026 году автомобили могут подорожать на 20%

В России в 2026 году цены на автомобили могут повыситься на 5-20%, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентство «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на результаты проведенного опроса среди участников отрасли.

«Две трети опрошенных сошлись на том, что в 2026 году стоит ожидать роста цен на новые автомобили в пределах 5-20%. Лишь каждый десятый верит, что цены не поднимутся выше 5%. При этом 16% респондентов закладывают рост более 20%», — собщил Целиков.

Отмечается, что опрос проходил 25-26 ноября и в нем приняло участие более 1000 человек.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

