Названы 10 самых ненадежных автомобилей бизнес-класса с пробегом

Портал Whatcar провел исследование и опубликовал список из 3 самых ненадежных автомобиля бизнес-класса с пробегом.

Так, на первом месте находится производимый с 2021 года Mercedes-Benz C-Class с оценкой надежности 76,3%. С неисправностями за последнее время столкнулись 43% его владельцев.

Второе место с показателем надежности76,7% разделили Volvo S90 2016—2023 годов выпуска и Volvo V90, выпускаемый с 2016 года и по настоящее время. На неисправности пожаловались 47% опрошенных владельцев.

Трете место занимает бензиновая версия Skoda Superb, выпускаемая в период с 2015 по 2024 год. Рейтинг надежности этой модели составляет 81,4%. На проблемы с автомобилем жаловались 40% собственников.

До этого Whatcar опубликовал список из 10 самых надежных автомобиля бизнес-класса с пробегом.

На первом месте находится седан Alfa Romeo Giulia 2016 года выпуска. Его рейтинг надежности достигает 98,2%. Второе место с рейтингом надежности 98% заняла бензиновая версия BMW 3-Series, выпускаемая с 2019 года. На третьем месте находится Skoda Superb 2015 года с рейтингом 98%.

В топ-10 также вошли Mercedes E-Class (2016—2024 гг.), BMW 5 Series, бензин (2017—2023 гг.), Hyundai Ioniq 6 (2022 г. — н.в.) Jaguar XE (2015—2024 гг.), Jaguar XF (2015—2024 гг.), Volkswagen Passat (2015—2022 гг.), BMW 3 Series, дизель (2019—2024 гг.).

