Госавтоинспекция объявила усиленный рейд на дорогах России в выходные

Госавтоинспекция России объявила сплошные проверки водителей 28–30 ноября
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сотрудники российской Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах страны 28–30 ноября. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Кировской и Смоленской областей, Башкортостана, Екатеринбурга и других регионов страны.

Госавтоинспекция напомнила всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в противном случае водитель рискует лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 45 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тыс. рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тыс. рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Ранее сообщалось, что в России модернизируют систему фиксации нарушений ПДД.

