В России модернизируют систему фиксации нарушений ПДД

Министерство внутренних дел Российской Федерации модернизирует систему фиксации нарушений ПДД. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ есть у ТАСС.

«В настоящее время проводятся мероприятия по модернизации ведомственной системы министерства [сервиса на базе специального программного обеспечения «Паутина»], а также прорабатывается вопрос использования высокотехнологичных решений при выполнении ресурсоемких процессов обработки информации, получаемой от средств фиксации», — сообщили в МВД.

Ранее Нилов в письме главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву сообщил о многочисленных обращениях граждан по поводу ошибочных штрафов с камер фотофиксации нарушений ПДД.

До этого автоюрист Лев Воропаев заявил, что, если водителю пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, ему стоит написать жалобу в суд.

«Если пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, необходимо подать соответствующую жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд, в зависимости от того, как было зафиксировано данное правонарушение», — рассказал юрист.

По его словам, если нарушение зафиксировано с помощью камеры автоматической фотовидеофиксации, то жалоба подается в районный суд по месту нахождения этой камеры. При этом если же правонарушение было зарегистрировано каким-либо сотрудником, допустим, сотрудником Госавтоинспекции, то жалоба в районный суд подается по месту нахождения органа, который вынес это постановление.

Также, сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам.

С помощью этого законопроекта планируется повысить дисциплину должностных лиц и сократить количество незаконных штрафов.

