На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России модернизируют систему фиксации нарушений ПДД

В МВД РФ заявили о модернизации системы фиксации нарушений ПДД «Паутина»
true
true
true
close
Минтранс России

Министерство внутренних дел Российской Федерации модернизирует систему фиксации нарушений ПДД. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ есть у ТАСС.

«В настоящее время проводятся мероприятия по модернизации ведомственной системы министерства [сервиса на базе специального программного обеспечения «Паутина»], а также прорабатывается вопрос использования высокотехнологичных решений при выполнении ресурсоемких процессов обработки информации, получаемой от средств фиксации», — сообщили в МВД.

Ранее Нилов в письме главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву сообщил о многочисленных обращениях граждан по поводу ошибочных штрафов с камер фотофиксации нарушений ПДД.

До этого автоюрист Лев Воропаев заявил, что, если водителю пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, ему стоит написать жалобу в суд.

«Если пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, необходимо подать соответствующую жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд, в зависимости от того, как было зафиксировано данное правонарушение», — рассказал юрист.

По его словам, если нарушение зафиксировано с помощью камеры автоматической фотовидеофиксации, то жалоба подается в районный суд по месту нахождения этой камеры. При этом если же правонарушение было зарегистрировано каким-либо сотрудником, допустим, сотрудником Госавтоинспекции, то жалоба в районный суд подается по месту нахождения органа, который вынес это постановление.

Также, сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам.

С помощью этого законопроекта планируется повысить дисциплину должностных лиц и сократить количество незаконных штрафов.

Ранее выяснилось, что грозит россиянам, которые дают ребенку «порулить» машиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами