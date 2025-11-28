ЦБ расширит тарифный коридор ОСАГО

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО будет расширен на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы изменятся на 40%. Соответствующее указание опубликовал Банк России.

Для владельцев легковых автомобилей, использующих их в личных целях, тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года. За это время средняя страховая выплата выросла в 1,5 раза, а за девять месяцев 2025 года увеличилась еще на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО за январь-сентябрь 2025 года снизилась на 4%.

Регулятор также скорректировал территориальный коэффициент. Снижение коэффициента предусмотрено для 20 регионов, а повышение — для 28. Наиболее сильное увеличение — в два раза — затронет пять территорий Новосибирской области и три территории Республики Ингушетия. В этих регионах сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

Как отмечает ЦБ, корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей в разных регионах.

26 ноября Российский союз автостраховщиков сообщил, что в РФ по итогам 10 месяцев 2025 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО составила 7 275 рублей, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее россиянам назвали регионы, где чаще всего происходят страховые случаи по ОСАГО.