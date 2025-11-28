На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ расширит тарифный коридор ОСАГО

ЦБ с декабря расширит границы тарифов ОСАГО на 15% в обе стороны
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО будет расширен на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы изменятся на 40%. Соответствующее указание опубликовал Банк России.

Для владельцев легковых автомобилей, использующих их в личных целях, тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года. За это время средняя страховая выплата выросла в 1,5 раза, а за девять месяцев 2025 года увеличилась еще на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО за январь-сентябрь 2025 года снизилась на 4%.

Регулятор также скорректировал территориальный коэффициент. Снижение коэффициента предусмотрено для 20 регионов, а повышение — для 28. Наиболее сильное увеличение — в два раза — затронет пять территорий Новосибирской области и три территории Республики Ингушетия. В этих регионах сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

Как отмечает ЦБ, корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей в разных регионах.

26 ноября Российский союз автостраховщиков сообщил, что в РФ по итогам 10 месяцев 2025 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО составила 7 275 рублей, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее россиянам назвали регионы, где чаще всего происходят страховые случаи по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами