«Как ходить босым и раздетым»: в Госдуме осудили водителей, не сменивших летнюю резину

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов на фоне первого снега в Москве и Петербурге напомнил российским водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. В беседе с «Газетой.Ru» депутат призвал россиян не садиться за руль, пока не «переобули» автомобиль.

«Любой владелец транспортного средства прежде всего должен руководствоваться здравым смыслом и осознавать, что машина — источник повышенной опасности и нужно с вниманием, определенным прогнозом относиться ко всем тем решениям, которые ты принимаешь. Если бы снег выпал, условно говоря, в начале октября — значит, в октябре надо было переобувать автомобиль. Если сейчас выпал первый снег и видишь, что небезопасно управлять, значит, не нужно садиться за руль, пока автомобиль не переобуешь. Сейчас есть самые разные варианты — снег может растаять, можно вызвать перебортовку, но в любом случае садиться за руль и использовать [летнюю резину зимой] — небезопасно и для тебя, и для других участников дорожного движения: все это может закончиться трагедией. Нельзя подходить легкомысленно к этим вопросам. Определение времени, когда переобуть резину, — прежде всего ответственность водителя», — заявил он.

По мнению Нилова, несвоевременно менять резину на авто — то же самое, что «ходить летом в шубе» или зимой «босым».

«Вот он (водитель. — «Газета.Ru») может пойти в холодное время босой и раздетый? Это может закончиться обморожением и ампутацией. Надо относиться внимательно, осторожно и осознавать, что это и твоя жизнь, и жизнь других участников дорожного движения. А если шины [не поменять] — это штраф. Вряд ли [он] кого-то будет останавливать — важно понимание и осознание последствий. Если человек не соображает, то штраф 500 [рублей] или 5 тысяч рублей в данном случае его не остановит», — сказал депутат.

