В России спрогнозировали цену нового кроссовера Voyah

Автоэксперт Рогов: цена Voyah Taishan в РФ может составить 10 млн рублей
Voyah

Анонсированный на российском рынке флагманский кроссовер Voyah Taishan ориентировочно будет стоить у официальных дилеров 10 млн рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Учитывая аппетиты дилеров, таможню и доставку, а также уровень цен на конкурентов, которые официально представлены на рынке можно ожидать уровень цен на Voyah Taishan в диапазоне 9-10 млн рублей. Главное, чтобы не получилось, как с Voyah Free. На старте 10 млн рублей, а потом со скидками и госпрограммами через полгода — год уже 8 млн рублей, что не лучшим образом скажется на сохранение остаточной стоимости и лояльности к клиентам», — сказал Рогов.

Voyah Taishan представили в России 18 ноября 2025 года. Передняя часть автомобиля выполнена в традиционном стиле бренда и перекликается с моделью Voyah Passion L. Сзади видны узкие фонари. Автомобиль оснащен системой полного привода и гибридной силовой установкой. Суммарная отдача силовой установки — 517 л.с, запас хода составляет 1120 км.

В базовое исполнение включены пневмоподвеска и три ряда сидений. Модель представлена в восьми расцветках кузова, с тремя вариантами расцветки сидений — красная, белая и коричневая кожа.

Ранее стало известно, какие иномарки выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора.

