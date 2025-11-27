Россиянам рассказали, какие изменения нужны в льготных автокредитах

В программы льготного автокредитования и лизинга необходимо внести корректировки и изменения, благодаря которым они станут эффективнее. Таким мнением с «Известиями» поделился партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Эксперт отметил, что обе государственные программы связаны с кредитами и лизингом, поэтому в большей мере они оказывают поддержку банкам и лизинговым компаниям.

«Более эффективной видится схема, когда покупатель, приобретая отечественную машину, получает прямую скидку, которая компенсируется государством непосредственно автозаводу», — сказал Моржаретто.

При этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков придерживается мнения, что нужно повысить ценовую планку для моделей, которые находятся под действием этих госпрограмм. Специалист отметил, что сегодня под лимит размером в 2 миллиона рублей попадают не все автомобили отечественного производства. По его словам, его увеличение этой планки до 2,5 миллионов рублей позволит охватить более широкий спектр моделей авто, интересующих покупателей.

До этого агентство «Автостат» сообщило, что выдача автокредитов в России за год сократилась на 12%. При этом займы для автомобилей с пробегом выросли на 15% в штуках по сравнению с августом.

