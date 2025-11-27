В России рекордно снизился выпуск легковых автомобилей

В России за 10 месяцев 2025 года было выпущено 537 тыс. легковых автомобилей, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Между тем в октябре 2025 года было выпущено 50 тыс. машин – это на 46,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, производство грузовых автомобилей в январе – октябре 2025 года составило 109 тыс. единиц, что на 31,7% ниже показателя за 10 месяцев 2024 года. В середине осени с российских конвейеров сошло 11,4 тыс. грузовиков – на 41,3% меньше, чем в октябре прошлого года.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.