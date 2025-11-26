На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец экс-замминистра обороны Иванова попросил не лишать его подаренных сыном мотоциклов

Отец Тимура Иванова попросил суд не лишать его подаренных сыном мотоциклов
Илья Питалев/РИА Новости

Отец бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов попросил суд не лишать его подаренных сыном двух мотоциклов, которые были приобретены еще до прихода Иванова в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

«Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись. Также он является добросовестным приобретателем подаренного ему второго мотоцикла - Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года выпуска. Следовательно, данные транспортные средства не могут быть предметами антикоррупционного иска в любом случае», - заявил адвокат.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».

