УАЗ напомнил, что не прекращал выпуск «бобика»

УАЗ не прекращал выпуск внедорожника под индексом 469. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода, таким образом ответив на призыв сенатора Айрата Гибатдинова возродить эту модель.

«УАЗ с 1972 года фактически не прекращал производство модели УАЗ-469. Со временем совершенствовалась линейка силовых агрегатов, трансмиссии. Изначально модель выпускалась с двигателем 75 л.с. и четырехступенчатой КПП. В дальнейшем модель получила индекс 3151, а в начале ХХI века получила название «Хантер», — сообщили в компании.

В 2014 году руководство УАЗа объявило о снятии автомобиля с производства, назвав его морально устаревшим. Однако с февраля 2015 года было решено возобновить выпуск обновленного Hunter, соответствующего экологическим нормам «Евро-5» и требованиям безопасности. Сейчас автомобиль выпускается с 5-ступенчатой коробкой передач и двигателем в 149,6 л.с., антиблокировочной системой и рядом других улучшений, отметили в пресс-службе УАЗа.

До этого член комитета Совета Федерации по науке и член КПРФ Айрат Гибатдинов предложил возобновить полноценное производство автомобиля УАЗ-469, известного как «бобик». По словам сенатора, эту машину проще всего ремонтировать в полевых условиях, что имеет важное значение в условиях спецоперации.

Он также отметил, что тент УАЗ-469 можно снять за минуты, получив открытый кузов, что в зоне СВО снижает уязвимость от ударов беспилотников и дает бойцам больше маневренности.

