В РФ предложили проверить возможность использовать бензин Аи-92 с этилом для отечественных авто

В России предложили проверить допуск Аи-92 с этилом для российских автомобилей

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить возможность использовать бензин Аи-92 с содержанием 10% этилового спирта в автомобилях, производимых и продаваемых в России. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в инструкциях по эксплуатации к популярным российским автомобилям прописаны ссылки на ГОСТы, где прямо указано ограничение в 5% на содержание этанола. НАС привели в пример руководства по эксплуатации Lada Vesta, УАЗ «Патриот» и ГАЗ «Соболь».

По мнению НАС, возможны ситуации, когда при обращении по гарантии владельцу машины откажут в ремонте машины, так как в руководстве по эксплуатации установлен прямой запрет на использование топлива, содержащего 10% этилового спирта.

В ноябре текущего года Государственная Дума окончательно утвердила изменения в законодательстве, аннулирующие акцизный сбор на денатурированный этиловый спирт, применяемый в процессе изготовления бензина марки Аи-92. Данное нововведение открывает возможность увеличения доли этанола в составе указанного топлива до 10%.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести 10-процентную скидку на бензин для водителей, которые в течение месяца не нарушали правила дорожного движения и не становились виновниками ДТП.

Согласно документу, на следующий месяц гражданам, не привлекавшимся к ответственности за нарушения ПДД, предлагается предоставлять скидку при покупке топлива на любой автозаправке страны.

Для реализации инициативы депутат предложил создать защищенный канал обмена данными между ГИБДД и системами АЗС, чтобы статус водителя можно было проверять в режиме онлайн — через мобильное приложение или карту лояльности.

Ранее в ЦБ заявили, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин.