Профессор экономики назвал способ снизить число спонтанных покупок

Экономист Берзон: оплата наличными снижает риск спонтанных покупок, но не исключает их
Depositphotos

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что использование наличного расчета в повседневных покупках помогает снизить число спонтанных трат. Однако, как отметил профессор, даже психологический эффект не способен повлиять на шопоголизм.

«Безусловно, такой эффект есть, он чисто психологический — ты достаешь из своего кармана живые деньги, которые ты заработал, и теперь кому-то отдаешь за какой-то товар. Такова психология человека (сложно расстаться с физическими деньгами. – прим. «Газеты.Ru»), особенно тех людей, которые психологические неустойчивы. Расплата карточкой — денег как не было, так и нет. Оплата наличными [создает] внутренний дискомфорт, неудобство», — пояснил ученый.

По мнению Берзона, спонтанные покупки невозможно прекратить, перейдя на наличный расчет.

«Их оплачивают и рублями, и карточками. Чаще этому подвержены женщины, которые пошли в магазин за каким-то одним товаром, а по пути встретили красивую сумочку или кофточку. Мужчины более прагматичны, менее эмоциональны. По крайней мере, статистика показывает», — заявил он.

В июле 2025 года исследование Rambler&Co показало, что 42% россиян совершают необдуманные покупки, причем 16% делают это часто. Согласно исследованию, совершая импульсивные траты, большинство россиян закрывают эмоциональные потребности.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее: накопить на крупную покупку или взять кредит.

