Томич протащил инспектора ДПС на двери своей машины, и это попало на видео

На видео попало, как водитель протащил инспектора ДПС на двери авто в Томской области
true
true
true

В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на своем автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Томской области.

«В Стрежевом Томской области инспекторы ДПС, патрулируя ночью, заметили автомобиль ВАЗ-21122. <...> Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. <...> При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель», — сообщает канал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

До этого Кемеровский областной суд приговорил 60-летнего жителя Киселевска за нападение на судебного пристава и сотрудника ГИБДД.

По данным следствия, во время ареста автомобиля злоумышленник наехал на пристава, который оказался на капоте машины. Водитель продолжил движение по улицам города, протащив пострадавшего несколько метров, пока его не остановил водитель грузовика. Пытаясь скрыться, обвиняемый сдал назад и сбил сотрудника Госавтоинспекции.

В итоге мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника органов принудительного исполнения и применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее москвичи устроили ДТП с инспектором МАДИ после нападения.

