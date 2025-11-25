Changan купил автозавод Hyundai в Чунцине

Автомобильный концерн Changan завершил приобретение завода Hyundai в Чунцине, который станет площадкой для выпуска моделей Deepal. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобильная марка Deepal входит в структуру Changan.

Отмечается, что актив передан по итоговой цене 1,62 млрд юаней (около $228 млн). В Deepal заявили, что у бренда есть план по использованию этого объекта, но не раскрывают, какая модель будет выпускаться на заводе и когда начнется производство.

Deepal уже имеет крупные производственные площадки в Нанкине и Пекине. Присоединение нового завода расширяет производственный контур марки на фоне роста продаж: в октябре 2024 года реализовано 36 792 автомобиля, а совокупный объем за январь-октябрь увеличился на 57,1% в годовом выражении.

До этого стало известно, что холдинг «АГР» собирается направить 37,1 млрд рублей на локализацию автопроизводства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге и 50,6 млрд рублей — на площадку Volkswagen в Калужской области.

Новый владелец уже инвестировал порядка 10 млрд рублей в производство автомобилей Tenet в Калуге и около 7 млрд рублей — в модернизацию завода в Шушарах, который фактически создается заново.

Группа АГР управляет предприятиями по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами в Санкт-Петербурге. Компания ранее была официальным импортером и производителем моделей Volkswagen. Кроме того, петербургский «Автомобильный завод АГР», расположенный на базе бывшего завода Hyundai, год назад запустил выпуск автомобилей под новой маркой Solaris.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.