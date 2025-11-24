В Петербурге предложили смягчить правила оплаты парковки

Транспортная комиссия Законодательного собрания одобрила законопроект, предлагающий увеличить срок оплаты парковки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов предложил изменить правила оплаты парковки, разрешив вносить плату до конца текущих суток — по аналогии с Москвой. Сейчас водитель должен оплатить парковку в течение 15 минут и покинуть место через 10 минут после окончания оплаченного времени, что при перебоях с интернетом часто приводит к штрафам в 3 тыс. рублей.

Шишлов считает действующие нормы излишне фискальными: число штрафов достигает десятков тысяч, а возможность постоплаты позволила бы снизить нагрузку на горожан и суды. Инициативу в комиссии поддержали концептуально, но ее авторам еще предстоит устранить технические замечания.

Представители «Единой России» и профильной комиссии признали проблему разрыва парковочной сессии, из-за которого штраф приходит даже при быстрой оплате следующего часа. Смольный настаивает, что избежать штрафа позволяет корректное использование приложения и автопролонгации, однако депутаты отмечают, что на практике это работает не всегда, а пользователи могут столкнуться с нехваткой средств на счете.

18 ноября стало известно, что группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, целью которого является предоставление многодетным семьям права на бесплатную парковку для одного принадлежащего им автомобиля на всех платных парковочных площадках России.

Ранее россияне назвали самые стрессовые ситуации за рулем.