Реанимобиль опрокинулся в Санкт-Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге реанимобиль опрокинулся и попал на видео

В Колпинском районе Санкт-Петербурга реанимобиль опрокинулся набок после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канал ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня около 15:30 на перекрёстке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпино произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

В результате ДТП пострадали двое работников реанимационной бригады, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства инцидента.

На видеозаписи с последствиями ДТП, опубликованной Telegram-каналом «Дорожный инспектор», видно, что медицинский автомобиль желтого цвета лежит на боку. На перекрестке стоит легковой автомобиль с разбитой передней частью. На месте происшествия также виден еще один реанимобиль, обычная скорая помощь, а также машины ДПС и пожарных.

