Выпуск экспедиционной «Буханки» УАЗ прерван

Ульяновский автозавод приостановил выпуск автомобиля семейства СГР («Буханка») в версии «Экспедиция». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных дилеров УАЗа и пресс-службу предприятия.

«Версия «УАЗ СГР Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства в связи со сменой поставщика навесного оборудования. В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили», — приводит издание сообщение пресс-службы УАЗа.

Ориентировочно, эта версия вернется на конвейер в феврале 2026 года, уточнили на УАЗе.

Автомобиль в версии «Экспедиция» с завода оснащается дополнительным набором внедорожного оборудования, включая лебедку, силовые бамперы, багажник на крыше, дополнительный свет. При этом элементы тюнинга не требуют от покупателя дополнительного оформления в испытательной лаборатории и ГИБДД.

