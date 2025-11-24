На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выпуск экспедиционной «Буханки» УАЗ прерван

УАЗ приостановил выпуск экспедиционной версии Буханки
Ульяновский автозавод приостановил выпуск автомобиля семейства СГР («Буханка») в версии «Экспедиция». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных дилеров УАЗа и пресс-службу предприятия.

«Версия «УАЗ СГР Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства в связи со сменой поставщика навесного оборудования. В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили», — приводит издание сообщение пресс-службы УАЗа.

Ориентировочно, эта версия вернется на конвейер в феврале 2026 года, уточнили на УАЗе.

Автомобиль в версии «Экспедиция» с завода оснащается дополнительным набором внедорожного оборудования, включая лебедку, силовые бамперы, багажник на крыше, дополнительный свет. При этом элементы тюнинга не требуют от покупателя дополнительного оформления в испытательной лаборатории и ГИБДД.

Ранее автомобили Tenet вошли в тройку самых продаваемых в России.

