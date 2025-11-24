На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокат элитных спорткаров в Подмосковье обвинили в мошенничестве

Baza: клиентка обвинила в мошенничестве прокат элитных спорткаров в Подмосковье
Depositphotos

Клиентка обвинила прокат элитных спортивных автомобилей из Подмосковья в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По условиям договора, она могла арендовать Lamborghini и трассу Moscow Raceway в сезоне с апреля по октябрь. Но летом 2024-го автомобили были в ремонте, ей предложили продлить сертификат или вернуть деньги», — отмечается в публикации.

Клиентка выбрала продление сертификата, но в 2025 году компания объявила автомобили списанными и за пользование новыми потребовала доплатить 22 тыс. рублей. Женщина отказалась доплачивать и потребовала вернуть деньги, но не получила их. Еще одна клиентка проката купила сертификат для мужа, но обязательства по нему также не были выполнены. Часть недовольных клиентов компании обратились в полицию.

Ранее россиянка засудила автосалон из-за Audi со скрученным пробегом.

