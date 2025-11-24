На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приговор семье Аббасовых по делу о нападении на байкера обжалован прокуратурой

Прокуратура обжаловала приговор семье Аббасовых по делу о нападении на байкера
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/Shot/Telegram

Прокуратура обжаловала приговор членам семьи Аббасовых в рамках судебного процесса о нападении с ножом на байкера Кирилла Ковалева, получившего несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Ранее Московский городской суд оправдал отца главного фигуранта, Низами Аббасова (в квартире семьи тогда нашли огромное количество денег). Дядя Бахтияр и друг семьи Нахид Гусейнов были отпущены из зала суда, так как уже отбыли наказание, пока находились под следствием. Семья байкера считает сроки недостаточными, а штрафы заниженными», — отмечается в публикации.

Нападение 21-летнего Шахина Аббасова на Кирилла Ковалева произошло 17 апреля 2024 года. Мотоциклист сделал мигранту замечание из-за неправильной парковки и получил удар ножом. Молодой человек истек кровью на глазах невесты.

