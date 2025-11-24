На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ехал по прямой»: водитель на скорости смял 12 человек на тротуаре в Токио

В Токио мужчина угнал авто из салона и на скорости сбил 12 человек
NHK

В Токио водитель сбил на высокой скорости 12 человек на тротуаре и скрылся с места происшествия, сообщает NHK One.

«Автомобиль был незарегистрированным демонстрационным транспортным средством, и примерно за два часа до аварии из близлежащего автосалона поступило сообщение о том, что клиент-мужчина угнал выставочный автомобиль и скрылся. Предполагается, что мужчина управлял автомобилем и спровоцировал аварию», — отмечается в публикации.

В результате аварии не удалось выжить 80-летнему пешеходу, 20-летняя девушка получила тяжелые травмы и находится в критическом состоянии, еще 10 человек также получили ранения.

Подозреваемый в наезде задержан. Очевидцы аварии рассказали, что водитель ехал по тротуару на высокой скорости и не пытался затормозить.

«Я видел, как сбитого человека отбросило в сторону. Машина, казалось, ехала по прямой, не отклоняясь. Мне показалось, что она ехала с довольно большой скоростью даже по тротуару», — приводит издание слова одного из свидетелей.

Ранее крупный хищник преградил путь автомобилю в Приморье.

